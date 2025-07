Yura Borisov nel film di Luca Guadagnino su OpenAI: sarà Ilya Sutskever in “Artificial”

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

L’attore russo Yura Borisov entra nel cast del nuovo film di Luca Guadagnino, intitolato Artificial, una commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale, incentrata sulla storia dei fondatori di OpenAI, l’azienda dietro ChatGPT. La notizia è stata riportata da Variety.

La sceneggiatura è firmata da Simon Rich, noto per Inside Out e Miracle Workers, e porterà sullo schermo le tensioni interne vissute da OpenAI nel 2023, quando il CEO Sam Altman fu brevemente allontanato dal consiglio di amministrazione, prima di essere reintegrato.

Un cast internazionale per un dramma tech

Secondo quanto trapelato da The Hollywood Reporter, Andrew Garfield è in trattative avanzate per interpretare Sam Altman, mentre Borisov vestirà presumibilmente i panni di Ilya Sutskever, co-fondatore e scienziato capo di OpenAI, coinvolto nel controverso episodio dell’estromissione del CEO.

Nel cast potrebbe figurare anche l’attrice americana Monica Barbaro, per interpretare l’ex CTO che, in quel frangente, assunse temporaneamente il ruolo di amministratore delegato.

Le riprese sono previste per l’estate 2025, tra San Francisco e l’Italia, e il film promette un mix di tensione, ironia e riflessione sull’etica e il potere della tecnologia nel mondo moderno.

Un film su OpenAI, tra realtà e satira

Artificial non sarà un semplice biopic, ma una narrazione drammatica con toni satirici su come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo il potere e i rapporti umani, focalizzandosi sui fondatori che hanno spinto l’azienda verso il successo — e verso il caos.

Per Guadagnino, noto per film come Chiamami col tuo nome e Bones and All, si tratta di un progetto inedito, immerso nel mondo della Silicon Valley e delle sue contraddizioni etiche e culturali.

Con il coinvolgimento di attori internazionali e un team creativo di primo livello, Artificial si preannuncia uno dei titoli più attesi del 2026.