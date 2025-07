(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 *Bibbiano: Taruffi (PD), ora aspettiamo le scuse di Meloni*

“Presidente Meloni, perché non ci parla oggi, di Bibbiano? Ricordiamo una

allora agguerrita Giorgia Meloni deputata dell’opposizione strumentalizzare

senza scrupolo alcuno l’inchiesta Angeli e Demoni.

‘Siamo stati i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarcene’, diceva Meloni

sotto al cartello di Bibbiano. Era il luglio 2019. Oggi il sistema di

accuse è stato completamente smontato: non esiste e non è mai esistito un

sistema-Bibbiano. È invece esistito un sistema propagandistico e senza

scrupoli della destra, che non ha esitato ad avventarsi anche su un tema

così delicato come la tutela dei minori, pur di provare a lucrare qualche

consenso.

Oggi, sei anni dopo, aspettiamo le scuse di quella deputata ora presidente

del Consiglio e dei vari parlamentari quali Bignami, Borgonzoni o del

ministro Foti, che allora strumentalizzarono la vicenda Bibbiano a più non

posso. Chiediamo le scuse, ma sappiamo che non arriveranno perché ci

vorrebbe un minimo di onestà intellettuale di cui questa destra è

sprovvista.

Dopo quella ingiustificata furia ora occorre proseguire nella ricostruzione

del rapporto di fiducia su servizi tanto delicati quanto importanti. E

ringraziare le tante persone che ogni giorno operano con dedizione e

passione nei servizi sociali di quel territorio”.

Così in una nota Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Partito

Democratico, già assessore al Welfare della Regione Emilia Romagna e vice

presidente della Commissione di inchiesta regionale su Bibbiano.

Roma, 9 luglio 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni