(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 Bibbiano: Malavasi (Pd), comunità umiliata da becera e violenta strumentalizzazione politica

e violenta strumentalizzazione politica

“Io credo che le sentenze non vadano commentate, ma vadano, prima di tutto, rispettate. La vicenda di Bibbiano ha segnato un punto di non ritorno nella becera e violenta strumentalizzazione politica, cui io non mi voglio accodare perché penso che la politica sia altro. In questo caso – come ho sempre fatto – il mio primo pensiero va all’intera comunità di Bibbiano, che ha sopportato attacchi pesantissimi, che hanno generato ferite nel tessuto sociale e nelle relazioni davvero molto difficili da sanare, ma che ha saputo resistere, con dignità e restando unita. Sono poi al fianco delle tante famiglie che accolgono i bambini e le bambine vittime di violenze e lo fanno con enorme generosità: a tutte loro che sono state umiliate da una propaganda insensata e durissima, vanno la mia vicinanza e il mio abbraccio.

Infine, occorre fare una riflessione sulla delegittimazione cui è stato sottoposto l’intero sistema dei servizi: altro che “affidi zero”! Le fragilità, le emarginazioni, le povertà, vanno affrontate per trovare, insieme, soluzioni. Questa è politica, il resto è populismo inutile, con cui riempirsi ignobilmente la bocca solo per qualche voto in più” così la deputata democratica Ilenia Malavasi.

Roma, 9 luglio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it