Usa: Scotto (PD), incredibile Rubio sanzioni Albanese per aver denunciato crimini governo Israele

“E’ incredibile che il Segretario di Stato USA sanzioni a Francesca Albanese soltanto per aver svolto un incarico alle Nazioni Unite in cui ha denunciato i crimini del Governo di Israele sulla popolazione civile palestinese. Cosa fa Tajani per tutelare una cittadina italiana?”. Lo scrive su X il deputato Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro.

