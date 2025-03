(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 BRESCIA, DE CORATO (FDI): BENE ARRESTI ‘MARANZA’, LO STATO C’E’

“Ringrazio in maniera sentita le Forze dell’Ordine, in particolare la squadra Mobile di Brescia, i Carabinieri, il Reparto Volanti, il Commissariato Carmine e la Procura di Brescia, che hanno portato a termine una vasta operazione di sicurezza che ha visto l’arresto di 7 giovani per gravi reati tra cui tentato omicidio, rapina, lesioni e risse. Questi arresti di ’Maranza’ sono molto importanti perché, gli stessi, pensano di avere in mano le città, soprattutto in Lombardia e a Milano. Durante, infatti, la missione della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e sul Degrado delle periferie italiane, abbiamo potuto constatare personalmente il tutto, soprattutto in quartieri critici milanesi quali Baggio (via Quarti), il Corvetto e Rogoredo (boschetto della droga). Stiamo parlando di ragazzi giovanissimi che vivono nel degrado sociale, a volte italiani e spesso stranieri, il più delle volte immigrati di seconda generazione, che non hanno la minima volontà di integrarsi con il nostro Paese e con le conseguenti leggi. Lo Stato, però, mai come oggi ha dimostrato che c’è ed è ben presente. Il Governo Meloni dall’ottobre del 2022 sta lavorando affinché venga contrastata ogni tipo di illegalità nelle nostre città”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati