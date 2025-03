(ARC) Energia: Scoccimarro, protocollo strategico con Gse su sviluppo Fvg

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Confronto a Roma con l’amministratore delegato Vigilante e il

consigliere Caterina Belletti: definito il protocollo operativo.

Roma, 25 mar – “Il confronto odierno con Gse ? stato

estremamente proficuo e ci ha permesso di consolidare una

collaborazione strategica per il futuro energetico del Friuli

Venezia Giulia. Il protocollo d’intesa che stiamo definendo

rappresenta uno strumento fondamentale per raggiungere gli

obiettivi di sostenibilit? ambientale, economica e sociale,

promuovendo efficienza, semplificazione amministrativa e

investimenti mirati su tutto il territorio regionale.”

Lo ha dichiarato l’assessore regionale per la Difesa

dell’Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro,

al termine dell’incontro svoltosi oggi a Roma con

l’amministratore delegato di Gse (Gestore dei servizi

energetici), Vinicio Mos? Vigilante, alla presenza del

consigliere d’amministrazione Caterina Belletti. L’appuntamento

ha rappresentato un passaggio strategico per l’approfondimento di

alcuni dei contenuti del nuovo protocollo d’intesa tra la Regione

Friuli Venezia Giulia e Gse, con l’obiettivo di accelerare e

potenziare i progetti di produzione e di efficientamento

energetico, attraverso una collaborazione strutturata e

continuativa.

Durante l’incontro ? stato ribadito il ruolo centrale di Gse come

partner istituzionale, in particolare per la condivisione dei

dati, il supporto nei procedimenti autorizzativi e la

semplificazione dei processi connessi agli investimenti nel

settore energetico. “Il protocollo – ha ricordato inoltre

Scoccimarro – toccher? ambiti strategici trasversali a diverse

competenze regionali, delineando un modello integrato di

transizione ecologica a beneficio dell’intera comunit? regionale.

Il documento mira inoltre a favorire l’adozione delle fonti

rinnovabili, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici

e delle residenze sociali, la diffusione dell’autoconsumo

collettivo, nonch? lo sviluppo della mobilit? sostenibile e

dell’economia circolare”.

La collaborazione tra Regione e Gse include inoltre il sostegno

alla semplificazione amministrativa, in particolare nei

procedimenti autorizzativi per gli impianti a fonti rinnovabili,

e l’uso di piattaforme digitali per agevolare la gestione

documentale. Il Protocollo punta anche a rendere pi? efficace

l’accesso agli incentivi gestiti da Gse, ottimizzando l’uso

integrato dei fondi regionali, nazionali ed europei e favorendo

il coordinamento con le centrali di committenza pubblica. Un

altro aspetto centrale ? la promozione della cultura energetica,

attraverso attivit? di formazione e informazione rivolte ad

amministratori, professionisti e cittadini, e il coinvolgimento

attivo degli stakeholder nei processi decisionali, anche mediante

tavoli tecnici e iniziative di comunicazione istituzionale.

“L’obiettivo della collaborazione con Gse ? chiaro: fare sistema,

con strumenti operativi e visione condivisa, per alimentare in

maniera efficiente la transizione energetica del Friuli Venezia

Giulia, coniugando tutela dell’ambiente, sviluppo economico e

qualit? della vita”, ha detto Scoccimarro.

