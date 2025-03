Agenzia regionale 358.25 lopane_turismo outdoor 26.03

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Turismo outdoor: domani 26 marzo conferenza stampa sul nuovo bando regionale

Domani, mercoledì 26 marzo alle ore 11.45, nella Sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari), si terrà la conferenza stampa di presentazione del bando pubblico rivolto ai comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi regionali a valere sulle risorse del FUNT – parte capitale 2023, destinato alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta e il ristoro, mini aree camper e parking hub nei comuni attraversati da cammini e itinerari naturalistici.

L’intervento rientra nell’ambito del progetto “Infrastrutturazione del Sistema integrato degli itinerari di Puglia”, voluto dall’Assessorato al Turismo in sinergia con ASSET, l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, e volto a rafforzare l’accoglienza e la fruibilità lungo i percorsi turistici.

Interverranno:

– Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia

– Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia

– Elio Sannicandro, direttore generale di ASSET

– Giuseppe Garofalo, coordinamento strategico dei progetti di infrastrutture di trasporto e mobilità di ASSET

– Gabriella Belviso, dirigente di Servizio della Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia

La stampa è invitata a partecipare.