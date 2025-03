(ARC) Salute: Riccardi, nuova App per defibrillatori aiuta a salvare vite

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

Palmanova, 24 mar – “Questa nuova App rappresenta uno strumento

fondamentale per raggiungere, nel pi? breve tempo possibile, i

defibrillatori. Inserita in un sistema complessivo di emergenza,

essa costituisce un elemento cruciale, poich? consente di ridurre

sensibilmente i tempi di intervento e di velocizzare le

operazioni di salvataggio, migliorando le possibilit? di

sopravvivenza”.

Lo ha detto oggi a Palmanova l’assessore regionale alla Salute e

alla Protezione civile Riccardo Riccardi nel corso della

conferenza stampa dedicata alla presentazione della nuova ‘App

Dae Fvg, sistema di allerta volontari, gestione e localizzazione

defibrillatori’.

Sul tema l’assessore ha espresso due considerazioni. “La prima –

ha detto – riguarda il valore della tecnologia, che oggi ci offre

strumenti preziosi. Tuttavia, ? necessario prendersi il tempo per

imparare a utilizzarli correttamente: si tratta spesso di manovre

semplici, ma che richiedono consapevolezza e formazione”.

“La seconda riflessione – ha continuato Riccardi – riguarda il

cambiamento del concetto stesso di risposta ai bisogni di salute.

Non si pu? pi? pensare che la gestione di un’emergenza, come un

arresto cardiaco, sia esclusiva competenza del personale

sanitario. La responsabilit? ? collettiva e coinvolge tutta la

comunit?. Essere in grado, tramite questa App, di localizzare il

defibrillatore pi? vicino e portarlo tempestivamente nel luogo in

cui una persona si trova in difficolt? e metterlo in uso pu? fare

la differenza tra la vita e la morte”.

L’assessore ha poi concluso ribadendo come la formazione e la

capacit? di intervenire in situazioni di emergenza rappresentino

una conquista civile, “che tutti siamo chiamati a promuovere. ?

fondamentale che, gi? a partire dal sistema scolastico, si

recuperi un’educazione sanitaria di base, in grado di generare

maggiore consapevolezza e di garantire migliori esiti di salute

per la popolazione”.

Nel dettaglio, come ha spiegato l’assessore, l’App ha diverse

funzionalit? utili. La prima, per chi offre la propria

disponibilit?, ? quella in caso di emergenza di essere contattati

e intervenire individuando un Defibrillatore automatico esterno

(Dae) e soccorrendo la persona che ha subito un arresto cardiaco,

per la quale era partito l’allarme. Oltre a ci?, c’? la

possibilit? per gli utenti di segnalare i Dae non ancora censiti

e di correggere eventuali errori relativi alla loro posizione

oppure di comunicarne la reale disponibilit?.

Attualmente sul territorio regionale risultano censiti oltre

2.100 dispositivi. Tuttavia, va considerato che il processo di

mappatura ? attivo sin dal 2013, e quindi non ? escluso che

alcuni Dae non siano pi? presenti, funzionanti o accessibili.

Inoltre, nonostante l’obbligo normativo, molte strutture non

comunicano alla Sores la disponibilit? effettiva dei dispositivi,

limitando cos? l’efficacia della rete di emergenza.

Come detto, una delle funzionalit? pi? avanzate dell’App riguarda

l’intervento in caso di arresto cardiaco. Gli utenti che abbiano

dato il proprio consenso possono infatti ricevere una notifica

qualora si verifichi un evento critico nel raggio di 5 chilometri

dalla loro posizione GPS, oppure da luoghi memorizzati come

abitazione o sede lavorativa. In caso di accettazione – che

rimane comunque una scelta facoltativa – l’utente viene

geolocalizzato, pu? essere contattato direttamente dalla centrale

operativa Sores e guidato verso il luogo dell’evento o verso il

Dae pi? vicino, qualora disponibile.

L’App ? scaricabile dal sito dell’Azienda regionale di

coordinamento per la Salute: https://arcs.sanita.fvg.it/it/

