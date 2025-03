(ARC) Eventi: centro sportivo Monfalcone modello accessibilit e inclusione

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 Monfalcone, 24 mar – Un’architettura che tenga conto

dell’inclusione sociale e che renda gli edifici facilmente

accessibili a tutti ? un’architettura migliore per l’intera

collettivit?. La realizzazione di questo centro ha permesso di

recuperare una parte della citt?, con un beneficio significativo

in termini di minor degrado, offrendo alla cittadinanza

un’opportunit? in pi? di aggregazione e socializzazione.

Questo, in sintesi, il pensiero espresso oggi dal governatore del

Friuli Venezia Giulia in occasione della presentazione del Centro

sportivo integrato di Monfalcone, la prima struttura in regione

realizzata per favorire l’inclusione e l’accessibilit? nello

sport. L’evento si ? svolto alla presenza del ministro per la

Disabilit?.

Il nuovo centro sportivo sorge nell’area dell’ex mercato coperto,

in piazzale ex Cotonificio triestino, e comprende al suo interno

una palestra di oltre 400 metri quadri, progettata per ospitare

diverse attivit? aperte a tutti. La luminosit? e la colorazione

degli spazi, la collocazione delle uscite di sicurezza e la

totale assenza di barriere architettoniche sono tutti elementi

pensati per agevolare l’accesso e la fruizione da parte di

persone con diverse tipologie di disabilit?. Massima attenzione ?

stata rivolta anche all’aspetto della sostenibilit? ambientale,

essendo stato realizzato senza consumo di nuovo suolo ed essendo

dotato di pannelli fotovoltaici.

Numerose le associazioni sportive e di persone con disabilit? che

sono state coinvolte nel progetto e che potranno beneficiare

della struttura. Rivolgendosi a esse e ringraziandole per

l’impegno quotidiano, il governatore ha sostenuto come i valori

trasmessi da chi svolge volontariato costituiscano un

importantissimo valore aggiunto per la comunit?.

L’evento odierno si ? concluso con una partita dimostrativa di

pallavolo inclusiva, che ha avuto come protagonisti atleti di

ogni et? e abilit?.

ARC/PAU/al

241859 MAR 25