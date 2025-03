(ARC) Ambiente:Scoccimarro, Regione garante non ideologico della transizione

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

Amministrazione regionale c’? la volont? di anticipare di cinque

anni gli obiettivi del Green deal europeo. Si tratta di un

progetto ambizioso, che abbiamo definito con la legge FVGreen

utilizzando un approccio pragmatico. La sfida ? quella di

delineare una via efficace e non ideologica per raggiungere i

traguardi di sostenibilit?, garantendo una posizione di

avanguardia al Friuli Venezia Giulia nell’attuazione delle

politiche ambientali a livello internazionale”.

Lo ha affermato oggi a Trieste l’assessore alla Difesa

dell’ambiente Fabio Scoccimarro in apertura del workshop “Nuovo

consenso europeo in materia di sviluppo sostenibile: Agenda 2030

e Green Deal”.

L’evento odierno fa parte di un programma di alta formazione per

amministratori, funzionari e dirigenti dal titolo “Verso un

futuro sostenibile – Le nuove frontiere delle politiche europee

per i territori”, promosso da Informest, Regione e Fondazione

Collegio europeo di Parma.

“In questa partita cos? importante per il nostro futuro le

Regioni giocano un ruolo cruciale, essendo gli attori pi? vicini

alle realt? territoriali e ai bisogni concreti delle comunit? –

ha ricordato Scoccimarro -. E in quest’ottica il Friuli Venezia

Giulia si ? gi? dotato di una cabina di regia tecnica composta

dai direttori centrali e dagli Enti locali, con il prezioso

supporto di Arpa Fvg, per garantire un coordinamento efficace in

tema di politiche ambientali”.

“Per quanto riguarda l’Agenda 2030 – ha aggiunto l’assessore –

stiamo lavorando per perseguire i 17 obiettivi di sviluppo

sostenibile e centrare oltre 200 target, puntando su politiche

integrate e strumenti innovativi. Tra le azioni pi? rilevanti

troviamo il Piano di mitigazione e adattamento ai cambiamenti

climatici, un progetto della durata di due anni che vede la

collaborazione di un gruppo di lavoro scientifico, formato da

esperti degli enti di ricerca regionali”.

L’esponente della Giunta Fedriga ha precisato che questa sinergia

permette di elaborare strategie basate su dati concreti e analisi

approfondite, come quelle contenute nel report annuale “Segnali

dal clima”, che monitora le tendenze climatiche e propone

soluzioni per affrontare le sfide emergenti.

“Un altro pilastro ? il concetto ‘Uomo e Biosfera’ dell’Unesco

che mette in primo piano la necessit? di un equilibrio tra lo

sviluppo umano e la tutela degli ecosistemi. Questa prospettiva –

ha sostenuto Scoccimarro – ci guida nel promuovere un modello di

sviluppo sostenibile che valorizzi le risorse naturali, culturali

ed economiche del nostro territorio, preservandole a vantaggio

delle future generazioni”.

“Siamo consapevoli che il percorso verso la sostenibilit?

richieda un impegno condiviso tra istituzioni, imprese, comunit?

scientifica e cittadini. Per questo, eventi come quello di oggi

sono fondamentali per costruire una visione comune e condividere

esperienze e buone pratiche”.

Per l’assessore regionale, in questa fase ? necessario chiedersi

quale sar? il futuro della transizione ecologica in Europa in un

contesto geopolitico in cui le priorit? sembrano mutare

rapidamente e come potr? l’Unione europea conciliare gli impegni

del Green Deal con le nuove strategie di investimento,

considerando gli oltre 800 miliardi di euro che si appresta a

destinare al riarmo.

“Queste ingenti risorse, che potrebbero accelerare la

decarbonizzazione, la riconversione industriale sostenibile e

l’innovazione ecologica, rischiano – ha messo in guardia

Scoccimarro – di essere dirottate verso altri settori, con

effetti potenzialmente dirompenti sulla traiettoria di

sostenibilit? che ci eravamo prefissati”.

“Come amministratori locali – ha concluso – abbiamo il compito di

mantenere alta l’attenzione sugli obiettivi ambientali, adottando

politiche non ideologiche in grado di garantire un equilibrio tra

sicurezza e sostenibilit? senza rinunciare alla transizione

verde”.

