Agenzia regionale 357.25 Bif&st, Emiliano alla proiezione del film “Tommaso”

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 *BIF&ST, EMILIANO ALLA PROIEZIONE DEL FILM “TOMMASO, MAESTRELLI E IL CALCIO

A COLORI”*

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha assistito questa

sera nel multicinema Galleria di Bari, nell’ambito del Bif&st, alla

proiezione del documentario fuori concorso “Tommaso, Maestrelli e il calcio

a colori”, alla presenza del figlio Massimo e dei registi Francesco Cordio

e Alberto Manni.

Maestrelli, oltre ad aver condotto la Lazio, da allenatore, alla conquista

del suo primo scudetto nel 1974, é stato anche calciatore e allenatore del

Bari. É scomparso il 2 dicembre del 1976.

“Tommaso Maestrelli – ha detto Emiliano – rappresenta la storia del calcio

pugliese, la storia del calcio laziale e la storia meravigliosa di un uomo

gentile, corretto, sempre garbato con tutti, che compie il miracolo di far

vincere il primo scudetto alla Lazio.

É rimasto nella memoria di tutti gli appassionati di calcio, non solo dei

laziali. Il Bif&st tributa questo omaggio a Tommaso Maestrelli e lo fa in

presenza di suo figlio e della sua famiglia. Per noi è motivo di grande

gioia”.

Link video dichiarazione Emiliano

*http://rpu.gl/CEFEs*

Link video immagini copertura

*http://rpu.gl/8ys2l*