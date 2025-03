(ACON) CARCERI. MASSOLINO (PAT-CIV): SUICIDIO AL CORONEO, TRAGEDIA ANNUNCIATA

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

segno che i problemi all’interno delle Case circondariali

producono dolore, isolamento e mort”.

Cos? in una nota la consigliera regionale del Patto per

l’Autonomia- Civica Fvg, Giulia Massolino dopo il suicidio del

giovane detenuto avvenuto al Coroneo.

“Non conosciamo i motivi dietro al suicidio del giovane –

aggiunge Massolino -, ma ? inaccettabile che un essere umano

sotto tutela dello Stato subisca prima un’aggressione, venga

isolato e infine muoia. Sono passati 8 mesi dalla rivolta della

scorsa estate, e 10 mesi dalla richiesta di audizione che abbiamo

presentato relativamente ai grossi problemi delle carceri

regionali”.

Un anno fa la consigliera regionale aveva, infatti, partecipato a

un sopralluogo nella casa circondariale di Trieste e aveva, in

seguito, richiesto un’audizione in III Commissione consiliare, a

cui invitare le e i Garanti comunali e regionali dei detenuti e

le direttrici e i direttori delle carceri regionali.

“Un anno fa durante un sopralluogo ho potuto parlare con le

operatrici e gli operatori che mi avevano descritto la situazione

come una polveriera pronta a esplodere, cosa che poi ? avvenuta

con i disordini dello scorso luglio – spiega l’esponente

autonomista -. Per questo avevamo chiesto l’audizione, per

comprendere come potessimo agire in Regione per contribuire ad

alleviare la condizione complessa delle persone private della

libert?. Audizione che da regolamento avrebbe dovuto tenersi

entro dieci giorni, ma sono stata costretta a richiedere un

sollecito proprio la scorsa settimana, a dieci mesi di distanza e

poco prima di questa nuova tragedia. L’ennesima volta in cui la

III Commissione non risponde alle richieste delle e dei

componenti del Consiglio o della cittadinanza, una mancanza

ingiustificabile e intollerabile”.

“Questa ultima tragedia ci serva almeno per attivarci come

istituzioni: il sovraffollamento ? una delle cause di molti

problemi interni alle Case Circondariali perch? comporta

abbandono e disumanizzazione, ma non ? l’unico. Dobbiamo agire

senza divisioni di parte – conclude Massolino -, perch? non si

debba pi? piangere una giovane vita”.

