PRIMA PIETRA PALAZZETTO SPORT PALOMBARA SABINA – Marco Bertucci, Presidente Commissione Bilancio Consiglio Regionale del Lazio

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sun 23 March 2025 Regione Lazio, Bertucci: “Importante la presenza di Abodi alla posa della prima pietra del palazzetto dello sport di Palombara: governo attento ai territori”

“La presenza del Ministro Abodi alla posa della prima pietra del nuovo palazzetto dello sport di Palombara Sabina – realizzato con i finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Programma degli interventi per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 – conferma l’attenzione del governo di Giorgia Meloni a tutto quello che succede nei territori: parliamo di un centro polifunzionale all’insegna della sostenibilità, dell’assenza di barriere architettoniche e dunque dell’inclusione, ed accessibile a tutti le associazioni e i cittadini. L’iniziativa di sabato 22 marzo, organizzata dal deputato di Fratelli d’Italia e sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi, che ringrazio, è stata caratterizzata dall’atmosfera di festa e dalla volontà di mettere a sistema e in sinergia le energie per proseguire l’opera di sviluppo e valorizzazione dei territori. In questo contesto rientra perfettamente anche tutto il lavoro in merito al dialogo, al confronto e all’attenzione rispetto alle istanze della cittadinanza che la Regione Lazio di Francesco Rocca presta quotidianamente: la strada tracciata dal governo trova dunque compimento in tutti i contesti locali”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.