Ricordiamo gli appuntamenti del presidente Emiliano al Bifest oggi

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 Bif&st: gli appuntamenti di oggi del presidente Emiliano

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi sabato 22 marzo

alle ore 20.30, nel Teatro Petruzzelli di Bari, parteciperà

all’inaugurazione dell’edizione 2025 del Bif&st, Bari International Film

Festival.

Stamattina, alle ore 10.39, al “Multicinema Galleria” di Corso Italia a

Bari assisterà alla proiezione di “UN FIGLIO”. Di seguito la sinossi del

film:

Siamo nel cuore del Salento. Elisabetta, sette anni, trascorre le vacanze

con la nonna che le racconta le storie di famiglia, come quella di suo

figlio Antonio, scomparso da giovane. Nel parlare di lui la donna sorride

sempre, tanto che la bambina finisce per associare l’idea della morte a

qualcosa di allegro. Un corto realizzato per il 30° anniversario della

Giornata in ricordo delle vittime di mafia, celebrata ogni anno il 21 marzo

da LIBERA CONTRO LE MAFIE.