IL GENERALE DI C.A. ALDO IACOBELLI IN VISITA AL NUCLEO INVESTIGATIVO DI ROMA

IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA ALDO IACOBELLI IN VISITA AL NUCLEO

INVESTIGATIVO DI ROMA

ROMA – Questa mattina il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli,

Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, si è recato in visita

presso la sede del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Roma, in

via In Selci, dove è stato accolto dal Comandante, Tenente Colonnello Dario

Ferrara.

Nel corso della visita, il Generale ha incontrato una rappresentanza dei

Carabinieri appartenenti alle diverse Sezioni, esprimendo il proprio

apprezzamento per la dedizione quotidianamente dimostrata nel garantire la

pacifica convivenza e la sicurezza dello Stato. Ha elogiato, in particolare,

la capacità del Reparto di interpretare ed analizzare, con prontezza e

lungimiranza, le dinamiche criminali del territorio, affrontandole con una

visione prospettica e intervenendo tempestivamente per intercettare le

criticità emergenti, competenze che riscuotono unanime apprezzamento e pieno

riconoscimento da parte della magistratura capitolina.

Il Generale si è poi congratulato con i militari che hanno condotto una

recente e significativa operazione contro la criminalità organizzata, svolta

sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma – Direzione

Distrettuale Antimafia – che ha portato alla notifica di un’ordinanza di

custodia cautelare in carcere nei confronti di 26 persone, gravemente

indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al

traffico di sostanze stupefacenti.

Nel soffermarsi sull’operazione, il Generale ha evidenziato come essa

rappresenti un esempio di eccellenza investigativa, frutto di una spiccata

dedizione al dovere e della capacità di affrontare con acume e

professionalità le complesse dinamiche dell’intelligence. Ha voluto

sottolineare l’impegno profuso, le energie mentali investite e l’uso

efficace delle competenze individuali e di squadra, elementi determinanti

per il successo dell’attività.

