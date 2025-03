(ARC) Dote Famiglia: Rosolen, ulteriori 100 euro forfetari per figlio minore

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

Udine, 22 mar – "Da quest'anno Dote Famiglia si arricchisce di

un’ulteriore quota di 100 euro per ciascun figlio minore

attribuita in misura forfetaria, quindi senza necessit? di

rendicontazione. Questa cifra va quindi a sommarsi alla quota

base di 500 euro riconosciuta per ciascun figlio minore, oltre

alla maggiorazione in caso di presenza di un disabile nel nucleo

familiare. Complessivamente abbiamo destinato a questa misura 90

milioni di euro nel triennio”.

? quanto previsto dal nuovo regolamento di Dote Famiglia, la

misura di sostegno alla natalit? che riconosce un assegno annuale

per coprire spese formative, culturali, turistiche o sportive a

beneficio dei figli minori. Ad annunciare i contenuti del

provvedimento ? l’assessore regionale al Lavoro, istruzione,

formazione, famiglia Alessia Rosolen dopo l’approvazione da parte

della Giunta regionale delle linee guida operative.

“La Dote Famiglia – cos? l’assessore – si somma al pacchetto di

misure promosse dalla Regione che hanno l’obiettivo non solo di

garantire maggiori opportunit? per i minori ma anche di tutelare

il potere d’acquisto delle famiglie. La misura ? da tempo

strutturale e anche per quest’anno la data di avvio delle domande

? fissata al 1 aprile e pu? essere presentata in qualunque

momento fino al 31 dicembre”, conferma Rosolen.

La Regione concede il contributo per le spese, sostenute dal

primo gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso, per servizi di

sostegno alla genitorialit? ed educativi, organizzati in orari e

periodi extra scolastici (esempio: centri estivi), percorsi di

sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere,

servizi culturali, servizi turistici (ad esempio: gite

scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche), percorsi

didattici e di educazione artistica e musicale, attivit?

sportive.

La domanda di Dote Famiglia viene richiesta dal titolare di Carta

Famiglia esclusivamente in modalit? online attraverso il portale

dedicato. Se non si ? titolare di Carta Famiglia, ? possibile

presentare domanda contestualmente a quella di Dote Famiglia.

La domanda va presentata una sola volta all’anno a partire dal 1?

aprile entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025 e

dev’essere comprensiva delle spese sostenute per tutti i figli

minori a carico del nucleo familiare, corredata dalla

documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti, fatta

eccezione per i 100 euro attribuiti in misura forfetaria.

Come detto, per l’anno 2025 ? stabilito un importo di 500 euro

per ciascun figlio minore a cui si aggiunge la misura forfetaria

di 100 euro da non rendicontare per ogni figlio minore presente

nel nucleo familiare e che va a sommarsi all’importo. Una quota

una tantum a nucleo familiare, pari a 100 euro, si aggiunge se

nel nucleo ? presente una persona con disabilit?.

