Agenzia regionale 347.25 progetto Genoma Emiliano Amati e Piemontese

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 Genoma-Puglia, Emiliano, Amati e Piemontese: “Finita sperimentazione su

4421 neonati. Individuate 171 malattie e 560 portatori sani. La Puglia

prima al mondo. Dal 1° aprile sarà per tutti”

Nota congiunta del Presidente della Regione Michele Emiliano e degli

assessori Fabiano Amati e Raffaele Piemontese.

“La sperimentazione è finita: lo screening genomico neonatale della Puglia

diventa strutturale e sarà garantito a tutti i neonati, gratuitamente e

quindi a carico del servizio sanitario pubblico. Un primato mondiale,

almeno tra i programmi interamente finanziati da un sistema sanitario

pubblico. Genoma-Puglia ha permesso di diagnosticare precocemente oltre 490

malattie genetiche attraverso l’analisi di un pannello di 407 geni. Questa

soglia è stata fissata per motivi etici: analizzare un numero maggiore di

geni, fino all’intero genoma, avrebbe significato rilevare mutazioni per le

quali non esistono terapie o trials clinici sperimentali.

Dal 1° aprile 2025, grazie a un finanziamento regionale di 5 milioni di

euro, il programma entrerà a regime. Questo consentirà diagnosi precoci,

prevenzione di complicazioni e cure personalizzate per le malattie

genetiche individuate, oltre alla identificazione di un rischio

riproduttivo.

Desideriamo ringraziare il Laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale Di

Venere di Bari, diretto dal dottor Mattia Gentile, e tutto il suo staff per

l’impegno, la competenza e la dedizione che hanno reso possibile questo

straordinario risultato.”

I risultati della prima fase.

La fase sperimentale è stata condotta dal Laboratorio di Genetica Medica

dell’Ospedale Di Venere, diretto da Mattia Gentile, e ha registrato

un’adesione altissima: oltre l’80% delle coppie ha accettato di partecipare.

Alla data del 21 marzo 2025, la situazione è la seguente:

• Campioni analizzati: 4421 (100%);

• Campioni sequenziati: 4421 (alcuni ancora in fase di valutazione);

• Test ripetuti: 280 (circa il 6%);

Casi di malattia identificati: 171 (3.9%).

Distribuzione per gruppo di malattie e geni coinvolti:

• Malattie del metabolismo (38 casi – 22%): disturbo genetico che impedisce

al corpo di metabolizzare correttamente un amminoacido (Fenilchetonuria –

PAH); alti livelli di colesterolo che aumentano il rischio di malattie

cardiovascolari precoci (Ipercolesterolemia familiare – LDLR); alterato

metabolismo glucidico (Galattosemia – GALT)

Disturbo che può causare danni neurologici e cutanei (Deficit di

biotinidasi – BTD).

• Malattie ormonali (6 casi – 3.5%); difetti del metabolismo degli zuccheri

(GCK, HNF4A, ABCC8).

• Malattie del sangue (85 casi – 49%): deficit enzimatico che rende i

globuli rossi più fragili (G6PD); malattia della coagulazione che causa

sanguinamenti frequenti (Emofilia – F8); anemie ereditarie, tra cui Anemia

di Fanconi (FANCG), Talassemia (HBB).

• Malattie del cuore e dei vasi sanguigni (13 casi – 7.5%): sindromi che

aumentano il rischio di aritmie e arresto cardiaco, inclusa la

predisposizione alla morte improvvisa nei neonati (SCN5A, KCNQ1, RYR2).

• Malattie neuromuscolari (11 casi – 6.4%): malattie neuromuscolari

ereditarie (RYR1, DOK7).

• Malattie del sistema nervoso (2 casi – 1.2%): epilessia e disturbi del

trasporto del glucosio nel cervello (KCNQ2, SLC2A1).

• Altri casi (16 casi – 9.4%): aumento del rischio di tumori ereditari

(BRCA2); malattia genetica che danneggia i polmoni e/o l’apparato digerente

(Fibrosi cistica – CFTR); malattie endocrine; sordità genetica (GJB2)

Persone portatrici di mutazioni genetiche (Carrier Status).

Questi individui non sviluppano la malattia ma possono trasmetterla ai

figli se il partner è anch’esso portatore dello stesso difetto genetico.

• Fibrosi cistica (CFTR): 160 su 4421 (3.6%) – Se si considerano anche

varianti meno gravi, il numero sale a 290 su 4421 (6.6%);

• Sordità genetica (GJB2): 210 su 4421 (4.8%);

• Talassemia beta: 190 su 4421 (4.3%).

Conferme da altri test metabolici.

Sono stati analizzati separatamente 14 campioni di neonati già identificati

come sospetti per una malattia metabolica, e tutti hanno confermato la

diagnosi.

Distribuzione:

• Fenilchetonuria (PAH): 5 casi;

• Deficit di biotinidasi (BTD): 6 casi;

• Altre malattie metaboliche rare: 3 casi (GLA, ACADM, ACADS).

Dal 1° aprile, la Puglia sarà la prima regione al mondo a offrire

gratuitamente questo test a tutti i neonati.

Un passo avanti nella medicina genetica preventiva, un’opportunità unica

per la diagnosi precoce e il trattamento personalizzato.