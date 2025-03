(ACON) VIABILIT. FERRARI (LEGA): PROCEDIAMO SU VILLA SANTINA-SAPPADA

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 (ACON) Trieste, 22 mar – “La sentenza definitiva del Consiglio

di Stato che respinge in toto tutte le assurde richieste dei

ricorrenti, sull’intervento dellavariante Rigolato, assume

sicuramente un aspetto storico, sia per oggi, sia per il futuro.

? necessario intervenire sulla viabilit? S.r 355 Villa Santina

-Sappada. I cittadini, i pendolari e tutte le attivit? di ogni

tipo e dimensione, non possono pi? attendere, hanno gi?

sopportato immensi disagi in tutti questi anni”.

Lo afferma Manuele Ferrari, consigliere del Gruppo Lega e gi?

sindaco di Forni Avoltri dal 2004 al 2014, esprimendo, in una

nota, la sua grande soddisfazione.

“Riconosco le battaglie di ora, dell’attuale sindaco di Rigolato

Fabio D’Andrea, e del passato, dei gi? sindaci di Forni Avoltri,

Armando Del Zotto ed Ezio Romanin, che hanno portato al grande

risultato, nei primi anni del 2000, della Galleria di Tors,

quanto mai necessaria, in un periodo di continue chiusure a causa

delle frane. Ora ? il momento di tornare a impegnarci per

risolvere tutto il problema della viabilit?, da Villa Santina, a

Comeglians e Sappada. Abbiamo gi? perso troppo tempo” – prosegue

Ferrari che rivolge un appello “a tutti i sindaci della Vallata:

lavoriamo assieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia per

risolvere una volta per tutte, questo grande problema. Un primo

passo, dopo anni di abbandono, sono riuscito a farlo, grazie al

sostegno ed alla sensibilit? di tutta la Giunta regionale, del

presidente Fedriga e dell’assessore competente, Cristina

Amirante”.

“Stiamo gi? lavorando con i primi 5,5 milioni di euro, per la

tratta Comeglians-Rigolato. Seguiranno – spiega l’esponente della

Lega – futuri lotti fino a Sappada. Per la variante di Rigolato

servono circa 20 milioni di euro: per questo rinnovo il mio

appello al presidente Fedriga, alla sua Giunta e all’assessore

Amirante, affinch? si vada avanti, convinti e decisi. Questa

vallata, una delle pi? trafficate di tutta la montagna del Friuli

Venezia, non pu? pi? aspettare”.

“Penso di esprimere sicuramente, anche il pensiero dei sindaci di

Sappada, Alessandro De Zordo e di Forni Avoltri, Fulvio Sluga,

che hanno gi? manifestato il loro totale e completo sostegno a

quella che possiamo definire una grande scommessa e battaglia da

vincere tutti insieme per i nostri cittadini. Questa ? una

battaglia – conclude Ferrari -, che la Lega del Friuli Venezia

Giulia, di cui faccio parte, ha preso a cuore e porter? avanti

fino alla fine, con un mio assiduo impegno ed attenzione”.

ACON/COM/sm

221149 MAR 25