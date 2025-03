(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 *UE, CROSETTO: NOME REARM EUROPE? REGALO TRA PIU’ STUPIDI CHE SI POTESSERO

FARE, TEMA NON E’ RIARMI MA COSTRUZIONE DIFESA*

“Il nome ReArm Europe è uno dei regali più stupidi che si potessero fare,

difatti io e tutti i miei colleghi della difesa europea abbiamo spiegato

che il tema non è il riarmo ma la costruzione di una difesa, due cose

completamente diverse”. Il nome “Defend Europe sarebbe meglio, da’ meglio

l’idea di ciò che abbiamo in mente”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un

Giorno da Pecora, il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato da

Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

