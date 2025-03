(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

UE, CROSETTO: MIA REAZIONE A PAROLE MELONI VENTOTENE IN AULA? HO SENTITO

REAZIONI OPPOSIZIONI E HO DETTO ‘ARRIVEREMO TARDI AL QUIRINALE’…*

La mia reazione alle parole di Giorgia Meloni su Ventotene in aula? “Nulla,

ho sentito immediatamente le reazioni delle opposizioni, ho guardato l’ora

e ho detto: arriveremo tardi al Quirinale, dove dovevamo andare a pranzo. E

difatti è successo il finimondo, c’era una parte dell’aula che stava

esplodendo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il

ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi

Cucciari.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

