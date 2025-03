Cs Piano del verde e dati manutenzione verde pubblico Comune

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

Giovedì 20 marzo, l’Assessore al Verde Angelo Gianfrate ha incontrato a Palazzo Ducale la progettista a cui è stata affidata la redazione del nuovo Piano del Verde.

L’incontro, in calendario dalla scorsa settimana, è avvenuto alla presenza anche del Consigliere Comunale Giuseppe Cervellera ed è stato utile per definire il percorso per arrivare alla redazione definitiva del piano. Si partirà dal quadro conoscitivo attuale costituito dal censimento delle aree a verde effettuato nel 2021 che dovrà essere necessariamente aggiornato dalla professionista incaricata con le nuove aree a verde che sono state realizzate sino ai giorni nostri.

Nel piano del verde è incluso anche il regolamento del Piano del Verde che sarà redatto dai progettisti. Un regolamento del quale la Città sarà dotata per disciplinare i diversi interventi di manutenzione e di piantumazione.

Obiettivo dell’Amministrazione è avviare per la metà di aprile una fase di partecipazione e organizzare un primo momento di confronto con le associazioni, i comitati di quartiere e i cittadini per ascoltare eventuali proposte e registrare le attuali criticità da rappresentare alla progettista incaricata prima che avvenga la redazione della bozza che dovrà essere presentata in un secondo momento di partecipazione.

“Ho ritenuto importante convocare immediatamente la progettista -ha spiegato l’Assessore Gianfrate- a cui è stato di recente affidato l’incarico del Piano del Verde per riprendere immediatamente il percorso teso a ridefinire definire le regole per la manutenzione del verde urbano ed allineare la nuova e futura gara al nuovo piano. Nelle prossime settimane avvieremo una serie di incontri per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni che è fondamentale nei processi di pianificazione perché consente di raggiungere l’obiettivo in maniera condivisa e consapevole. Ci tengo a evidenziare che, in attesa della redazione del Piano del Verde, continuano quotidianamente gli interventi di manutenzione delle aree a verde e degli alberi secondo il cronoprogramma definito dagli uffici competenti per l’anno in corso sia ad opera della ditta affidataria del servizio di manutenzione delle aree a verde sia ad opera dei neo assunti operai del Comune”.

Riguardo all’attività di manutenzione del verde pubblico, nei mesi di gennaio e febbraio 2025, sono stati complessivamente 424 gli interventi effettuati da operai comunali e ditta che si occupa della manutenzione, fra i quali 267 di potatura alberi, 23 di potatura arbusti e taglio siepi, 39 di piantumazione di nuovi alberi, 23 di abbattimento di alberi secchi o non recuperabili e la restante parte di decespugliamento e di taglio e pulizia prati.

Le aree a verde delle quali si occupa il servizio di manutenzione del Comune raggiungono un’estensione complessiva di 300.040 metri quadrati, mentre gli alberi gestiti sono, in totale, 3.210.

