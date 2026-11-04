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Agroalimentare

AGRICOLTURA, SBARDELLA (FDI): “COLTIVAITALIA È LEGGE, OLTRE UN MILIARDO DI EURO PER SOSTENERE IMPRESE E PRODUZIONI ITALIANE”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - «Con l’approvazione definitiva del disegno di legge ColtivaItalia, il Parlamento dà il via libera a un nuovo importante intervento a sostegno dei nostri agricoltori. Oltre un miliardo di euro di investimenti per rafforzare il settore agricolo, sostenere le imprese, valorizzare le produzioni nazionali e offrire nuove opportunità alle giovani generazioni. Il provvedimento interviene su comparti strategici della nostra economia, dall’allevamento alla filiera olivicola, prevedendo risorse per la competitività delle aziende, il ricambio generazionale e l’imprenditoria femminile. L’agricoltura rappresenta un patrimonio economico, produttivo e identitario della nostra Nazione. Difendere chi lavora la terra significa tutelare il Made in Italy, sostenere l’economia dei territori e rafforzare la nostra sovranità alimentare. Con ColtivaItalia si compie un ulteriore passo nel percorso di sostegno al settore agricolo promosso dal Governo Meloni, con l’obiettivo di garantire alle imprese italiane strumenti e prospettive di crescita».

Così Luca Sbardella, deputato eletto nelle liste di Fratelli d’Italia.

(AGENPARL)
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