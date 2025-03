(ARC) Eventi: Fedriga, molto positiva scelta tema Borderless per Its 2025

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Trieste, 21 mar – “Da pi? di 20 anni, Fondazione Its porta

nella nostra regione i migliori talenti emergenti nel campo della

moda e degli accessori provenienti da tutto il mondo, mettendo in

luce la loro straordinaria creativit?. La scelta del tema

‘Borderless’, in concomitanza con GO!2025, sottolinea il nostro

impegno nel superare le barriere fisiche e culturali, promuovendo

una creativit? senza confini. Siamo entusiasti di accogliere i

dieci finalisti internazionali e di far conoscere loro le

bellezze artistiche del nostro territorio: un’iniziativa che

rinsalda la posizione del Friuli Venezia Giulia come crocevia di

innovazione e dialogo interculturale”.

? il concetto espresso dal governatore Massimiliano Fedriga

all’evento conclusivo di Its Contest 2025, al quale hanno preso

parte, oltre all’ideatrice dell’importante iniziativa che

proietta il Friuli Venezia Giulia al centro del panorama mondiale

della moda Barbara Franchin, tra gli altri, il sottosegretario

alla Cultura Lucia Borgonzoni e il vicesindaco di Trieste Serena

Tonel.

Fedriga ha ricordato che “ItsArcademy ? l’unico museo di moda

contemporanea riconosciuto dal Ministero della cultura e siamo

molto orgogliosi che sia nato in Friuli Venezia Giulia. Quindi

vogliamo continuare a valorizzare quest’esperienza straordinaria

di arte, cultura e innovazione targata Friuli Venezia Giulia”.

L’iniziativa, nata nel 2002, ha riconfermato il suo ruolo di

prestigiosa piattaforma di scouting internazionale, scoprendo e

valorizzando designer emergenti provenienti da tutto il mondo.

Per l’edizione 2025, Its Contest ha adottato un modello

collaborativo: tutti i designer selezionati sono stati

considerati vincitori, superando il concetto di concorso

competitivo a favore di un’esperienza di crescita condivisa. I

dieci finalisti sono quindi stati premiati con borse di studio,

esperienze formative e la possibilit? di esporre le proprie opere

nella mostra “Borderless”, in arrivo a ITS Arcademy – Museum of

Art in Fashion a partire dal 27 marzo.

ARC/MA/gg

211724 MAR 25