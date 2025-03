(ACON) VITTIME MAFIA. BERNARDIS (FP): GIARDINO FALCONE-BORSELLINO, UN OMAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

particolarmente significativa ha accompagnato oggi la scopertura

della targa di intitolazione del giardino del Palazzo municipale

di Gorizia a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in memoria di

Francesca Morvillo e degli uomini delle scorte caduti negli

attentati del 23 maggio e del 19 luglio 1992. Un omaggio

doveroso, in occasione della Giornata della memoria e

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a

chi ha pagato con la vita la propria fedelt? allo Stato, alla

legalit? e al senso del dovere”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fp), delegato dal presidente del Consiglio regionale Mauro

Bordin a rappresentare la massima Assemblea del Friuli Venezia

Giulia nel corso della cerimonia svoltasi presso il parco del

municipio di Gorizia, arricchita dall’esibizione della compagnia

teatrale del polo liceale Dante Alighieri.

“Per l’iniziativa – prosegue il consigliere – merita un plauso

l’amministrazione comunale di Gorizia per aver dedicato il

rinnovato parco municipale a Falcone e Borsellino. Oggi non ?

soltanto un giorno di ricordo, ma anche di riconoscenza e di

profondo rispetto verso tutti coloro che, ogni giorno,

rappresentano lo Stato con impegno e sacrificio. Penso alle forze

dell’ordine e a tutto il personale che opera nel segno della

difesa dei principi di legalit? e giustizia. Giornate come questa

servono a diffondere quei valori di cui c’? sempre pi? bisogno,

specialmente presso le giovani generazioni: Falcone e Borsellino

sono esempio straordinario di dedizione e senso civile”.

“Ricordare chi ha sacrificato la propria vita per difendere lo

Stato – conclude Bernardis – significa onorare un passato spesso

doloroso, ma anche proiettarsi nel futuro con la consapevolezza

che la lotta alle mafie ? una responsabilit? di tutti e che la

giustizia non deve mai arretrare”.

