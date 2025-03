(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

UE, BONINO: MELONI SU VENTOTENE? ANCORA NON SI E' CAPITO QUALE SIA SUA

IDEA DI EUROPA, IO NON L’HO COMPRESA E LEI NON L’HA SPIEGATA*

Giorgia Meloni e le polemiche sul manifesto di Ventotene? “Sono una

federalista spinelliana da sempre ma sono molto incuriosita, posto che

questa concezione alla premier non piace, di capire quale sia la sua

visione dell’Europa: finora non si è compresa, al di là di qualche amicizia

che qui e la. Io non capito la sua visione complessiva e lei, di certo, non

lo ha mai spiegato”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la

fondatrice di +Europa Emma Bonino, intervistata da Giorgio Lauro.

