(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 *Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta: “Una nuova scuola

all’avanguardia e inclusiva. Un’opera strategica del valore di 4,7 milioni

di euro per il territorio e per il futuro dei nostri giovani”*

*La Sindaca Anna Petta in sopralluogo al cantiere: “A pieno ritmo i lavori

per la costruzione della nuova infrastruttura. Sarà uno spazio funzionale e

accogliente, dotato di servizi e comfort, con una visione sostenibile, aree

green ed energie rinnovabili. Un ambiente sicuro e moderno, ideale per lo

sviluppo psico-pedagogico dei nostri bambini”*

Si intensificano i lavori per la realizzazione della nuova scuola nella

frazione di Sava, un progetto di fondamentale importanza per la comunità

locale. Un’opera infrastrutturale finanziata per un totale di 4,7 milioni

di euro: l’intervento prevede l’abbattimento e la ricostruzione della

scuola elementare “Santa Maria delle Grazie”, con un significativo

adeguamento funzionale degli spazi interni ed esterni. Il progetto

dell’edificio scolastico prevede una superficie lorda di circa 3.000

mq, distribuiti su tre livelli, con ambienti scolastici moderni e

funzionali. La nuova struttura sarà in grado di ospitare fino a 250 alunni,

rispetto ai 175 attuali, rispondendo così alle esigenze della crescente

popolazione scolastica.

«La nuova scuola rappresenta un passo avanti per la nostra comunità e per

il diritto allo studio dei nostri bambini,” ha dichiarato la Sindaca di

Baronissi, Anna Petta. “Si tratta di un progetto che garantisce spazi

sicuri, accessibili e moderni, in linea con le più recenti normative

sull’edilizia scolastica e il risparmio energetico. Stiamo lavorando per

offrire ai nostri studenti ambienti di apprendimento all’avanguardia. Nelle

ultime settimane sono state innalzate le fondazioni: stiamo seguendo con

attenzione l’avanzamento dei lavori, con sopralluoghi costanti sia

dell’amministrazione che degli uffici tecnici».

La scuola sarà dotata di spazi moderni e multifunzionali, tra cui aule

didattiche, una palestra di 236 mq, una biblioteca, laboratori e un’area

mensa. Particolare attenzione è stata riservata all’abbattimento delle

barriere architettoniche, con la realizzazione di rampe di accesso e un

ascensore conforme alle normative per persone con disabilità.

Dal punto di vista energetico, l’edificio è ideato secondo le più evolute

tecnologie ingegneristiche ad energie rinnovabili, con un impianto

fotovoltaico da 83 kW, un sistema di riscaldamento misto a pavimento e

fancoil, oltre ad un sistema di climatizzazione con pompe di calore

aria-acqua. L’illuminazione sarà garantita da lampade LED a basso consumo,

mentre un impianto di aerazione forzata assicurerà un corretto ricambio

d’aria negli ambienti scolastici.

“Abbiamo voluto puntare su un progetto innovativo e sostenibile – ha

sottolineato l’Assessore all’istruzione Giuseppe Giordano – che garantisca

non solo spazi adeguati all’apprendimento, ma anche un’attenzione

particolare al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di

CO2. L’efficienza energetica è una priorità e questo edificio rappresenterà

un modello per il futuro.”

Oltre agli spazi interni, saranno realizzate aree esterne fruibili dalla

popolazione scolastica e dai cittadini, con spazi verdi e zone di

aggregazione, garantendo un utilizzo diversificato degli ambienti nelle

diverse fasce orarie. Il progetto prevede inoltre la creazione di parcheggi

dedicati e zone pedonali sicure, migliorando l’accessibilità e la sicurezza

della scuola. L’edificio è stato progettato nel rispetto degli standard

minimi fissati dal DM 18 dicembre 1975 e delle più recenti normative in

materia di sicurezza e accessibilità. Le aule saranno dotate di tecnologie

moderne per supportare la didattica digitale, con connessioni a banda larga

e dispositivi multimediali. La progettazione ha anche curato l’aspetto

dell’illuminazione naturale, con ampie finestre per garantire un adeguato

apporto di luce.

«Dal punto di vista della sicurezza, l’edificio sarà antisismico e

realizzato con materiali eco-sostenibili, contribuendo a ridurre l’impatto

ambientale. Un sistema di raccolta delle acque piovane verrà installato per

favorire il suo riutilizzo nei servizi igienici e nell’irrigazione degli

spazi verdi. Questa scuola sarà un punto di riferimento per l’istruzione

nella nostra città – ha concluso la Sindaca Anna Petta – e dimostra la

nostra volontà di investire nel futuro dei nostri ragazzi, offrendo loro un

luogo di crescita sicuro, moderno e sostenibile».