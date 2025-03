(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

19 marzo 2025

Servizio idrico integrato, audizione Arera – Giovedì alle 14 diretta webtv

Giovedì 20 marzo, alle ore 14, la Commissione Ambiente della Camera svolge l’audizione di rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti modifica all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com03909