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Politica Interna

ASCARI, RICCIARDI (M5S) A GOVERNO: ORGOGLIOSI DI LEI, PER VOI PROBLEMA È VETRINA ROTTA E NON GENOCIDIO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - Il problema non è chi, come Stefania Ascari, ha portato alla Camera persone che parlano in arabo, tra l'altro come se l'arabo non si potesse tradurre. Secondo noi il problema non è Ascari, il problema è un sottosegretario alla Giustizia come Delmastro che parla con un prestanome della Camorra ma le cui conversazioni non si possono tradurre. E perché? Perché è stato scudato dalla maggioranza. E allora davvero il problema sono le conversazioni di Stefania Ascari e non quelle di una Presidente della Commissione Antimafia che frequentava dei terroristi neri? Eccolo quindi il vostro doppiopesismo: il problema è una vetrina rotta e non un genocidio. Noi siamo orgogliosissimi di avere tra le nostre fila una deputata come Stefania Ascari. Lei andava in Medio Oriente a scaricare aiuti umanitari quando voi non sapevate ancora nulla di quel mondo. Ma poi parlate voi di decenza? Che siete garantisti solo quando a essere sotto processo è uno ricco e bianco, mentre se ha un colore della pelle diverso dal vostro lo sbattete sui social? La verità è che cercate di colpire Stefania Ascari per coprire la vostra complicità con il genocidio del popolo palestinese.

(AGENPARL)
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