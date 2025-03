Qualità dell’aria, il Comune di Livorno apre uno Sportello di informazione ambientale

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

Wed 19 March 2025

Qualità dell’aria, il Comune apre uno Sportello

di informazione ambientale

Livorno, 19 marzo 2025 – Sarà inaugurato venerdì 21 marzo, alle ore 10

nell’atrio del Palazzo Comunale, il nuovo Sportello di Informazione

Ambientale, un punto di riferimento per i cittadini interessati a ricevere

informazioni e prime indicazioni sulle problematiche ambientali legate

alla qualità dell’aria.

All’inaugurazione saranno presenti, tra gli altri, l’assessora

all’urbanistica e all’ambiente Silvia Viviani, il dirigente del dipartimento

lavori pubblici e assetto del territorio Leonardo Gonnelli, il

responsabile dell’ufficio transizione ecologica Alessio Tanda.

Lo sportello informativo sarà attivo tutti i venerdì dalle ore 10 alle

ore 12. Il “banchino” sarà posizionato in fondo all’atrio del Palazzo

Comunale, accanto all’entrata della sala d’attesa dell’Urp.

Il servizio sarà a disposizione per fornire consulenza e informazioni sui

temi ambientali e su come prevenire e ridurre le emissioni inquinanti,

favorendo una maggiore consapevolezza e partecipazione attiva della

comunità.

Sono temi che riguardano sempre più la vita quotidiana dei cittadini. A

questo proposito, il “Piano d’Azione Comunale per la Qualità dell’Aria”,

aggiornato con delibera di Giunta n. 719 del 3 novembre 2023, contiene

interventi strutturali in tre principali ambiti:

• Efficienza energetica: riqualificazione energetica degli edifici

pubblici, promozione delle comunità energetiche e attivazione di

sportelli informativi per i cittadini.

• Mobilità sostenibile: strategie e progetti volti a ridurre l’impatto

ambientale dei mezzi di trasporto

• Educazione ambientale e informazione: organizzazione di

domeniche ecologiche, progetti educativi nelle scuole, incontri

informativi, iniziative divulgative sull’inquinamento atmosferico e

formazione continua del personale comunale.

Su questi temi e su queste iniziative, l’apertura dello Sportello di

Informazione Ambientale rappresenta un ulteriore passo

dell’Amministrazione comunale verso un maggiore coinvolgimento della

cittadinanza nelle azioni di tutela dell’ambiente e di miglioramento della

qualità dell’aria.