BIENNALE VE / APERTO IL BANDO DEL 13. FINAL CUT IN VENICE

82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica /

Venice Production Bridge

Final Cut in Venice: apre oggi il bando della 13a edizione

su http://www.labiennale.org /

Fucina di talenti e premi, il progetto sostiene film in post produzione dall’Africa e dal Medio Oriente

Venezia, 17 marzo 2025 – Apre oggi sul sito web della Biennale di Venezia http://www.labiennale.org, il bando della 13a edizione Final Cut in Venice, che avrà luogo dal 31 agosto al 2 settembre 2025 nell’ambito del Venice Production Bridge dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (Lido di Venezia, 27 agosto – 6 settembre 2025).

Dal 2013, Final Cut in Venice offre un supporto concreto per il completamento di film di qualità provenienti dall’Africa e da Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Siria e Yemen, affermandosi come un importante incubatore di talenti e riconoscimenti.

La 13a edizione di Final Cut in Venice consisterà in tre giornate di lavoro (dal 31 agosto al 2 settembre) in cui i film selezionati in copia lavoro sono presentati a produttori, buyer, distributori e programmatori di festival cinematografici. Incontri individuali tra i team dei film selezionati e i professionisti saranno organizzati il 2 settembre 2025.

Alle proiezioni saranno ammessi solo i professionisti con accredito Industry: produttori, distributori, esercenti, buyer, programmatori di festival, rappresentanti delle istituzioni e altri eventuali preventivamente invitati dalla Direzione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Final Cut in Venice si concluderà con l’attribuzione di premi in servizi (kind) o denaro (cash), finalizzati al sostegno economico dei film nella fase di post produzione. Per il nono anno, La Biennale di Venezia offrirà un premio del valore di € 5.000 al miglior film in post-produzione. Il Premio La Biennale di Venezia sarà attribuito da una giuria composta da tre membri indicati dal Direttore della Mostra. Gli altri premi offerti dai supporter – che includono, fra i vari servizi, color correction, missaggio sonoro, effetti digitali, creazione di un master DCP e sottotitoli – saranno invece attribuiti a insindacabile giudizio del Direttore della Mostra, coadiuvato dagli stessi e dai responsabili delle istituzioni coinvolte.

Siamo felici di annunciare che quest’anno si confermano i seguenti supporter: 196 Media, M74srl, Cinémathèque Afrique of the Institut Français, El Gouna Film Festival, Festival International du Film d’Amiens, Festival International de Films de Fribourg, Laser Film, MAD Solutions, Mnemonica, Organisation Internationale de la Francophonie, Oticons, Red Sea Fund, Rai Cinema, Studio A Fabrica, Sub-Ti Ltd, Sub-Ti Access Srl, Titra Film.

Per il quarto anno consecutivo il program FCV beneficerà del supporto aggiuntivo del Red Sea International Film Festival.

Per vedere il Regolamento e la lista completa dei premi si rinvia a:

https://www.labiennale.org/it/cinema/2025/final-cut-venice

L’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia diretta da Alberto Barbera, si terrà al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025.

