(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 SPECIAL OLYMPICS, CIOCCHETTI (FDI): UN EVENTO STRAORDINARIO DI INCLUSIONE

“Grazie al governo italiano e in particolare ai ministri Abodi, Locatelli e Santanchè per aver creduto in questo grande evento. Gli Special Olympics, movimento internazionale che attraverso lo sport offre inclusione a tantissimi ragazzi e ragazze con disabilità mentale, sono finalmente arrivati in Italia per la prima volta con i Mondiali Invernali. E’ questo un risultato straordinario, un motivo di grande orgoglio per l’Italia. L’ evento rappresenta un traguardo fondamentale e una grande soddisfazione per tutti noi. Un sentito ringraziamento va a Special Olympics Italia per l’organizzazione eccellente di questa edizione e per l’impegno che ogni giorno mettono nel promuovere lo sport come strumento di integrazione e inclusione in tutto il Paese. Un saluto caloroso va a tutti i 1500 atleti che sono arrivati a Torino insieme alle loro famiglie, ai tecnici e ai numerosi volontari che rendono possibile la realizzazione di un evento così importante. Mi auguro che queste giornate siano piene di gioia, di emozioni positive e che ciascuno di voi possa tornare a casa arricchito da questa esperienza, con maggiore determinazione per il futuro. Gli Special Olympics ‘World Winter Games’, che iniziano domani a Torino, sono un’opportunità unica per riflettere sull’importanza di abbinare lo sport alla disabilità mentale, mettendo in luce le capacità di ogni atleta. Questo evento coinvolge non solo gli atleti, ma anche le loro famiglie, i volontari e i cittadini, inviando un messaggio universale: lo sport deve essere aperto a tutti per essere veramente inclusivo. Sono una grande opportunità per il nostro Paese, che rafforza il cambiamento di visione che stiamo cercando di promuovere, dove guardiamo ogni individuo per le sue potenzialità, non per i suoi limiti”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati