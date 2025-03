CS AGRICOLTURA, LA NOTA DI VERRECCHIA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

AGRICOLTURA; VERRECCHIA (FDI): MASSIMA TUTELA DA FOTOVOLTAICO NEL FUCINO

“Non ci sarà nessuna compromissione per il settore agricolo e per la

sicurezza alimentare, rispetto alle normative sul fotovoltaico. Le norme

nazionali, con il decreto del ministro Francesco Lollobrigida, già

prevedono espressamente la salvaguardia delle zone agricole abruzzesi e

nazionali. E con il provvedimento redatto dal consigliere regionale

delegato di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, assicureremo ulteriore

tutela al nostro settore agricolo. Ho già depositato, in tal senso, giovedì

scorso, due emendamenti per la massima garanzia delle attività e dei

terreni agricoli. Se c’è stato qualche sub-emendamento che rischia di

creare timori in termini di salvaguardia del settore, escludo con assoluta

certezza ogni traccia di dubbio. La norma, infatti, anche attraverso

specifici emendamenti, eventualmente migliorati, preserverà in modo

inequivocabile i terreni agricoli abruzzesi e in particolar modo quelli del

Fucino. Per quanto riguarda le zone Buffer ossia quelle distanti 300 metri

dalle autostrade e per le quali è stato inserito un sub-emendamento ad hoc

che le equipara alle superstrade (a quattro corsie), c’è certezza che non

interessino le strade del Fucino. Se c’è qualche emendamento approvato che

crea ancora dubbi interpretativi siamo certamente pronti a perfezionarne il

contenuto”. Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio

regionale, Massimo Verrecchia.

L’Aquila, 8 marzo 2025

