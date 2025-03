[Comune Palermo] Giornata Internazionale delle Donne. Di Gangi (PD): “A Palermo più asili ma per meno tempo: se chiude alle 13:30 il nido non è utile alle mamme lavoratrici”

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 Si inoltra quanto segue

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“Col 10% di copertura di asili nido, a Palermo siamo ben lontani dalla

percentuale fissata dall’Unione Europea, fissata al 45%. E, come se non

bastasse, molti di questi posti sono pure part-time, con un orario così

ridotto da essere di fatto inutile nell’ottica di offrire un servizio reale

alle famiglie e, in particolare, alle donne lavoratrici. A fronte di un

numero leggermente più alto di asili aperti per il prossimo anno

scolastico, infatti, gli asili con orario ridotto e chiusura alle 13:30

aumenteranno, passando da 12 a 20. Il risultato è quindi che i nidi

rischiano di diventare l’ennesima opportunità mancata; un servizio

riservato ancora una volta alle famiglie che già hanno di più rispetto ad

altre. Per chi non può permettersi babysitter o non ha una famiglia pronta

a sostenere le difficoltà quotidiane, il nido che chiude alle 13:30 è di

fatto sostanzialmente inutile, uno specchietto per le allodole. Un servizio

che, anche quando esiste, così non è efficace. Finché servizi essenziali

come l’asilo nido verranno a mancare o saranno erogati a metà, saremo ben

lontani dall’obiettivo di sgravare le donne dall’essere il pilastro

essenziale del welfare familiare, soprattutto in una città in cui la realtà

dei fatti è impietosa: nel 2023, solo il 32,3% delle donne tra i 25 e i 34

anni era occupato, rispetto al 50,4% degli uomini nella stessa fascia d’età

e contro il 52% della percentuale di donne italiane che lavorano. Aumentare

posti e soprattutto tempo per i nidi dovrebbe essere in cima agli obiettivi

di una città che si dichiara civile, perché la frequenza al nido è

l’investimento più importante sul capitale umano e la leva prioritaria per

favorire il lavoro femminile”. Lo dichiara Mariangela Di Gangi, consigliera

comunale del Partito Democratico a Palermo.