Lista Esperte/i Luiss | I dazi di Trump, guerra in Ucraina e difesa europea

LISTA ESPERTE/I LUISS

Per un commento o un’analisi

ecco le e i docenti della Luiss Guido Carli

I DAZI DI TRUMP, GUERRA IN UCRAINA E DIFESA EUROPEA

Esempio di temi

Stefano Manzocchi

Prorettore per la Ricerca e la Terza Missione

Professore Ordinario di Commercio internazionale

Esempio di intervento

Raffele Marchetti

Professore Ordinario di Politica internazionale e business

Esempio di temi

Antonio Majocchi

Prorettore per l’Internazionalizzazione

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese

Esempio di intervista

Enzo Moavero Milanesi

Professore Ordinario di Diritto dell’UE

Già Ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale

Esempio di intervento

Veronica De Romanis

Docente di Economia e governance europea

Esempio di intervento

Valentina Meliciani

Dean del Luiss Institute for European Analysis and Policy

Professore Ordinario di Economia Applicata

Esempio di intervista

Nicola Borri

Docente di Economia finanziaria, criptovalute e blockchain

Marcella Panucci

Docente di Politica industriale europea

Esempio di intervista

Marco Simoni

Docente di Politica economica europea in tempo di crisi

Relazioni internazionali

Esempio di intervista

Lorenzo Castellani

Docente di Storia delle istituzioni politiche

Esempio di intervista

Enzo Peruffo

Dean della Graduate School

Professore Ordinario di Strategie d’Impresa

Daniele Gallo

Professore Ordinario di Diritto dell’UE

