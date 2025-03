(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 05 marzo 2025 Roma, Ferrara (M5S): “Poteri a Roma Capitale? Si lavori su proposta di legge M5S, i tempi sono stretti”

“I poteri a Roma Capitale? C’è una proposta di legge ordinaria depositata in Parlamento dal M5S. Si lavori a quella, per il semplice motivo che è più rapida: tutto il resto è utopia, perché i tempi sono stretti e, di fatto, si sta parlando del nulla. Con la nostra proposta invece diamo più poteri a Roma Capitale e la mettiamo in condizione di essere governata bene; altrimenti tutte le promesse che si stanno facendo non saranno mai realizzate, almeno non in questa legislatura”.

Così in una nota Paolo Ferrara, Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina.