L’Aquila – le prossime sedute del Consiglio comunale

(AGENPARL) – mer 05 marzo 2025 SEDUTA STRAORDINARIA

di I Convocazione

10 marzo 2025 – ore 9:00

presso la Sede Municipale di Palazzo Margherita

Piazza Palazzo – L’AQUILA

ORDINE DEL GIORNO

1. Interrogazione Consigliera Pezzopane ed altri su: “Patrocinio a evento all’interno della

Perdonanza Celestiniana 2024”;

2. Interrogazione Consigliera Pezzopane ed altri su: “Notte bianca a Scoppito

05/07/2024”;

3. Interrogazione Consiglieri Padovani e Verini su: “Spostamento del Dipartimento di

Economia dalla Sede di Acquasanta in centro storico – criticità e ricerca di una soluzione

alternativa”;

4. Interrogazione Consigliere Rotellini ed altri su: “Visita istituzionale del Sindaco

dell’Aquila in Australia e ricostruzione della Torre civica”;

5. Interpellanza Consigliere Romano su: “Progetti in corso nella località di Gignano”;

6. Interpellanza Consigliere Romano su: “Progetto “Benvenuti all’Aquila””;

7. Ordine del giorno Consigliere Rotellini su: “Messa in sicurezza del tratto di strada della

SS 17 bis in prossimità di via Vasca Penta”;

8. Ordine del giorno Consiglieri Pagliariccio e Leonardo Scimia su: “Istituzione del servizio

di infermeria scolastica per somministrazione di farmaci salvavita in caso di

emergenza”;

9. Realizzazione del parcheggio pubblico multipiano di viale della Croce Rossa con

impianto di risalita meccanizzato. Approvazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, dichiarazione di

pubblica utilità, apposizione/reitera del vincolo preordinato all’esproprio. Cup

10. Variazione delle categorie di opere e/o servizi pubblici, ai sensi dell’art. 77, comma 2,

11. L.R. n. 49 del 15/10/2012 e ss.mm.ii., cambio di destinazione d’uso da “direzionale” a

“Servizi culturali”, con modifiche interne, dell’edificio denominato “Palazzo FarinosiBranconi” ubicato in Piazza san Sivestro n. 2, censito al catasto urbano al foglio 98

particella 319; ai sensi della L.R. n. 49/2012 e ss.mm.ii., recepita dalla D.C.C. n. 86/2013

Richiedente Sig. Tamburini Daniele in qualità di Procuratore della BPER banca;

12. L.R. n. 49 del 15/10/2021 e ss.mm.ii.. Cambio di destinazione d’uso da “artigianale” a

“commerciale”, con modifiche interne, di locali esistenti posti al piano terra di un

edificio ubicato in via Mausonia n. 23, Pianola(AQ) – censito al catasto urbano al foglio

2 particella 825, sub 3; ai sensi della L.R. n. 49/2012 e ss.mm.ii., recepita dalla D.C.C.

n.86 /2013 art 4/5, e successive deliberazioni del C.C. n. 7 del 12 febbraio 2020 e n. 38

approvazione e dichiarazione di efficacia della variante urbanistica adottata con

Il Presidente

Roberto Santangelo