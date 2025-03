“ARTE  FIRENZE” evento organizzato dal Centro d’ Arte e Cultura VERUM curato dalla prof.ssa Marianna Jurcova e dal curatore Mauro Giampieri, presso le prestigiose  sale espositive del Palazzo Galleria Bellini

(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

L’ esposizione verrà inaugurata sabato 8 marzo dalle ore 17.00 alla presenza degli ospiti, artisti ed appassionati d’ arte. Sono 46 gli artisti contemporanei selezionati, scelti tra italiani e stranieri provenienti da ben 16 paesi tra cui l’ Italia, Slovacchia, Rep. Ceca, Austria, Germania, Francia, Montenegro, Polonia, Lituania, Finlandia, USA, Olanda, Croazia, Giappone, Romania, Svezia, che hanno la possibilità di mostrare le loro opere ed essere così i veri protagonisti della manifestazione dimostrando che l’ arte non ha confini.

Si spazierà dalla pittura alla scultura, dal figurativo all’ astratto con stili e generi diversi all’ insegna dello spirito libero creativo e cosmopolita, creando un percorso sensoriale dove i visitatori potranno immergersi ed emozionarsi nella bellezza dell’ arte. Un evento imperdibile per esperti ed appassionati d’ arte contemporanea, patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dalla citta’ Metropolitana di Firenze e dall’ Istituto della Cultura Slovacca a Roma.

A impreziosire l’evento, la Madrina e Ospite d’onore sarà l’Avvocatessa e Criminologa Luana Campa, simbolo di professionalità e cultura, nonché Presidente Onorario del Movimento per la Vita CS. La sua presenza sottolinea il connubio tra Bellezza e Profondità intellettuale. Insieme a Lei, in questo meraviglioso viaggio, come ospiti ci saranno il M° di violino Marco Zurlo noto per essere primo violino del Teatro Maggio Fiorentino, Giuseppe di Caro fotografo delle Star e la poetessa Francesca Nicosia.

Special guest della serata sarà l’artista Vittorio Menditto, artista che ha trasformato la sua esperienza di tetraplegia in una potente forma di espressione artistica. Le sue opere, realizzate con un caschetto adattato, sono state esposte in importanti eventi internazionali come la Biennale di Venezia e l’EXPO di Pechino.

La mostra rimarra’ aperta tutti i giorni fino al 15 marzo con orari di galleria.

ARTISTI PARTECIPANTI:

Arena Stefania, Battestini Maria Grazia, Bura Iryna, Chabadová Marta, Consalvo Giovanni, Corallini Moreno MOCO, Donskaja Natalja, Driusso Rosangela, Firinaiu Gianni , Gatti Antonella, Geiger Claudia, Grange Elise , Hachran Honza, Hanová Erika, Hussein Fadhil , Ivanovic Dubravka, Johansson Anna-Maria, Kelemenová Naďa, Kumon Mariko, Kuzmin Dimitri, Langrová Klára, Lee Jaimy, Lubbers Nicole, Marasá Mario, Marchese Luana , Mareková Ema, Martino Tina, Mayer Snjezana, Menditto Vittorio, Merkle Volker , Mŀyniec Anna, Monteanu Elena Isabela, Pavúčková Miroslava, Petrini Romina, Prete Carlo, Rinne Sami, Sabella Maria Pia, Schürgers Silvia, Siemens Irina, Tesářová Ivana, Tučková Veronika, Vazačová Arna, Volkmann Rebecca , Wagner Karola, Wiewiorowska Lidia, Windischbauer Sabina