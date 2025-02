(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

Verso l'autonomia abitativa dei "Care leavers", incontro il 28 febbraio a

Firenze

Scritto da Pamela Pucci, mercoledì 26 febbraio 2025

Sono definiti ‘Care leavers’ e sono i ragazzi di età compresa tra i 18

ed i 21 anni che abitano al di fuori del nucleo familiare in forza di un

provvedimento di tutela dell’autorità giudiziaria competente.

Per sostenerli nel loro percorso di crescita ed emancipazione, la Regione

Toscana ha approvato lo scorso anno, tramite una specifica integrazione

alla norma sul sostegno all’autonomia abitativa dei giovani, una misura per

la concessione di contributi triennali per supportarli nel pagamento del

canone di locazione.

Su questo tema, sullo spirito e sulle modalità attuative della nuova legge

il 28 febbraio a partire dalle ore 9 presso il Salone Brunelleschi

dell’Istituto degli Innocenti si terrà un incontro

organizzato in cooperazione dal settore minori e dal settore politiche

abitative della Regione Toscana e dall’Osservatorio sociale regionale.

Sarà l’occasione per illustrare agli ambiti sociosanitari territoriali

(Sds e Zone distretto) e a tutti i soggetti interessati (care leavers

aderenti alla sperimentazione nazionale, associazionismo e strutture di

accoglienza) le opportunità offerte dalla nuova misura e dal relativo

bando per l’assegnazione dei contributi, la cui uscita è prevista per il

mese di aprile.

“Vogliamo dare la possibilità alle ragazze ed ai ragazzi che ne hanno

diritto, e a chi li ha in carico, di farsi trovare pronti al momento del

bando – spiega l’assessora regionale al sociale Serena Spinelli – Far

conoscere e illustrare loro le modalità previste con anticipo, così che

le risorse messe a disposizione risultino il più possibile efficaci e

possano offrire un’opportunità importante per l’autonomia di ragazzi e

ragazze che hanno alle spalle un percorso complesso. Avere un supporto di

questo tipo, in un ambito importante come quello della casa, può

contribuire in modo significativo a realizzare i loro progetti e le loro

aspirazioni”.

L’incontro sarà anche occasione per dare voce a due care leavers

neomaggiorenni che stanno sperimentando la convivenza in appartamento.

Interverranno anche i rappresentati di agenzie sociali per la casa,

strumento utile a sostegno di progetti di autonomia abitativa.

Per partecipare all’evento è richiesta l’iscrizione tramite questo link:

http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=epLEClKbQQ+0SGsB6uw6/JwL2FpgUBhfiis3675+LovReaX0w/BdPbjfeig/QH/E

L’incontro è accreditato presso l’Ordine assistenti sociali.