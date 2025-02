Lazio, Tiero (Fdi): “Sinergia con Johnson & Johnson per proteggere gli investimenti e rafforzare lo sviluppo del settore farmaceutico”

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

“Ho avuto il piacere di ricevere nel mio ufficio di presidenza della XI CCP Sviluppo economico, il General Manager dello stabilimento produttivo di Latina di Johnson & Johnson, Jorge Lopez, accompagnato da Monica Gibellini, Direttrice Government Affairs, Policy & Patient Engagement di J&J Innovative Medicine, Roberto Corazza, Director Operational Excellence, Digital & Strategy di J&J Innovative Medicine e Claudia Zinicola, Regional Government Affairs Manager di J&J Innovative Medicine per il Centro Italia. E’ stata l’occasione per affrontare problematiche e opportunità del settore farmaceutico nel contesto regionale. Stiamo parlando di un asset strategico dell’economia italiana, che rappresenta nel nostro territorio un’importante risorsa economica ed occupazionale. Abbiamo condiviso la necessità di rafforzare la sinergia tra istituzioni e imprese per potenziare lo sviluppo di questo importante settore per il Lazio ed in particolare per la provincia di Latina. Johnson & Johnson nel 2024 ha presentato un importante piano di investimenti per 580 milioni di euro, di cui 125 destinati ad aumentare la capacità produttiva dello stabilimento di Latina. Nel capoluogo pontino sono stati fatti degli investimenti straordinari in questi ultimi anni e apprezzo ancor di più il fatto che c’è la volontà di far crescere ulteriormente il sito. Merita di essere sottolineata la crescita del numero dei dipendenti, passati da 500 a 700 unità negli ultimi 5 anni. Vi sono inoltre degli impianti di produzione davvero innovativi, ‘un unicum’ in Italia, e questo conferma che per Johnson & Johnson il valore delle persone è fondamentale. Ritengo fondamentale preservare questo grande investimento e credo sia opportuno promuovere in maniera sinergica la competitività del settore farmaceutico, eliminando le criticità che impediscono il pieno raggiungimento del potenziale del comparto” ha dichiarato Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.

“Lo stabilimento Johnson & Johnson di Latina sta potenziando le sue capacità produttive per servire un sempre maggior numero di pazienti attraverso le proprie soluzioni innovative. Il sito di Latina ha la capacità di produrre oltre 4 miliardi di compresse all’anno, per circa 40 prodotti diversi, con il 97% della produzione in esportazioni. Ringrazio il Presidente Tiero per aver voluto l’incontro che ritengo fondamentale per assicurare un confronto continuo con le istituzioni e promuovere soluzioni che creino un ambiente sempre più favorevole per il settore farmaceutico che rappresenta un asset strategico per il nostro Paese”, ha dichiarato Jorge Lopez General Manager dello stabilimento produttivo di Latina di Johnson & Johnson.