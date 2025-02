CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–26-02-25–INNOVAZIONE–Maturità digitale, tecnologia, competizione e potenzialità per le micro e piccole imprese sarde (1)

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

INNOVAZIONE – Maturità digitale, tecnologia, competizione e

potenzialità per le micro e piccole imprese sarde. Al via l’iniziativa

“Gate4Innovation” di Confartigianato e Ministero delle Imprese per guidare

100 realtà isolane nell’innovazione tecnologica. Daniele Serra (Segretario

Confartigianato Sardegna): “Aiutare le realtà a comprendere il proprio livello

di maturità digitale e individuare strategie efficaci per potenziarne le capacità”.

Che livello di maturità digitale possiedono le imprese sarde? Quanto sono

competitive sul piano tecnologico le piccole realtà locali? Quali potenzialità hanno per

crescere?

Nell'epoca dell'innovazione e della sostenibilità, a rispondere a queste domande

sarà una iniziativa di Confartigianato che, anche in Sardegna, “indagherà” sul livello di

sviluppo delle micro, piccole e medie attività sarde per guidarle, successivamente, in un

percorso di crescita tecnologica e competitiva.

negli ultimi anni, passando dal 48,6% del 2019 delle realtà che hanno effettuato

digitale delle imprese. I dati dell’analisi effettuata dall’Ufficio Studi di Confartigianato

livello di tale indice nelle realtà isolane non arriva alla sufficienza, sfiorando il 2. In ogni

caso, nell’Isola l’incremento della maturità digitale nell’ultimo periodo è stata più

consistente tra le imprese dei servizi e della manifattura rispetto a quelle agricole, tra le

all’interno di una filiera rispetto a quelle che hanno rapporti con il cliente finale e sul

mercato. Tale situazione causa un gap competitivo con le stesse realtà di altri contesti

Continentali e Mondiali.

L’Associazione Artigiana, per questo, partecipa a Gate4Innovation (G4I) il Polo

per l’Innovazione Digitale, iniziativa che fa parte del sistema di Poli di Innovazione

finanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca”.

“Attraverso uno strumento, progettato per valutare e potenziare le capacità

tecnologiche e sostenibili delle aziende, raggiungeremo l’obiettivo di offrire un supporto

concreto e personalizzato agli imprenditori – spiega Daniele Serra, Segretario

Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna – per aiutarli a comprendere il

proprio livello di maturità digitale e a individuare strategie efficaci per potenziare le

capacità di innovazione tecnologica”.

Nell’Isola, Gate4Innovation è un sistema diffuso e accessibile presso 5 aree

territoriali della Sardegna, quali Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Ogliastra,

Sassarese e Gallura, mentre nel resto d’Italia è attivo nelle strutture operative di altre 13

regioni italiane, con una squadra di oltre 200 professionisti specializzati e appositamente

formati per garantire alle imprese un accompagnamento mirato e personalizzato.