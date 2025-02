Stazione di posta e housing temporaneo: aggiudicati i lavori per l’immobile di via dell’Isola

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

mar 25 febbraio 2025

s’informa che, con apposita determina, sono stati aggiudicati i lavori per l’intervento di riqualificazione del fabbricato sito in via dell’Isola 15, finanziato dalla linea PNRR dedicata al contrasto della povertà estrema, che prevede la realizzazione di un “Centro Servizi – Stazione di Posta” e la sperimentazione d’interventi di housing temporaneo.

L’operatore economico aggiudicatario è la società CREA.MI S.r.l. di Milano, che ha offerto un ribasso pari al 14,224% sull’importo a base di gara, per un totale complessivo di euro 634.620,45 (incluso costi di manodopera e sicurezza oltre all’IVA al 22%). La durata contrattuale, comprensiva dei lavori, è pari a 295 giorni.

