25 Febbraio 2025

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Comunicato del 25/02/2025

Comitato provinciale per le comunicazioni

Par condicio ed elezioni amministrative: garantire pari trattamento

**Nel convegno organizzato oggi a Palazzo Widmann dal Comitato provinciale per le comunicazioni in collaborazione con Ordine dei giornalisti e Agcom, approfonditi gli aspetti della legge 28/2000 ai fini di una corretta comunicazione pre-elettorale. La pres. Gögele ha evidenziato la sfida rappresentata dai nuovi media.**

Il principio della par condicio, che implica il rispetto della parità di trattamento per tutte le forze politiche da parte dei mass media, in particolare nel periodo elettorale, ha un’importanza fondamentale anche nell’amministrazione pubblica. Questo il tema principale del convegno organizzato oggi, nel cortile interno di Palazzo Widmann a Bolzano, dal Comitato per le comunicazioni della Provincia autonoma di Bolzano in collaborazione con l’Odine dei Giornalisti del Trentino – Alto Adige e l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Esempi pratici e regole per una corretta comunicazione secondo quanto disposto dalla l. 28/2000 sono stati portati da illustri relatori e relatrici, esperti in materia, al fine di fornire chiarezza sui comportamenti dei media in vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno in Alto Adige il 4 maggio.

In apertura del Convegno, il presidente del Consiglio provinciale Arnold Schuler ha dato il benvenuto a Nicola Sansalone, vicesegretario generale AGCOM e responsabile Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo, e a Carola Barbato, Presidente Corecom Campania e Coordinatrice Nazionale dei Comitati Corecom delle Regioni e delle Province autonome, nonché ai diversi Presidenti di Co.re.com italiani presenti, evidenziando che “per il Comitato per le comunicazioni della Provincia autonoma di Bolzano, che oltre a funzioni proprie ha anche funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, una positiva e fruttuosa collaborazione sia con Agcom che con gli altri Corecom italiani è fondamentale.”

“La par condicio e le elezioni amministrative sono un tema molto importante che necessita dell’approfondimento proposto oggi” – così la presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni Judith Gögele nel successivo intervento: “Va ricordato infatti che esistono regole e garanzie per evitare che i media avvantaggino l’uno o l’altro candidato o che chi ricopre cariche pubbliche possa ottenere vantaggi indebiti durante le campagne elettorali attraverso l’uso delle risorse istituzionali”. “Il mondo della comunicazione è cambiato radicalmente negli ultimi 20 anni”, ha aggiunto Gögele, “e soprattutto dopo la pandemia il controllo dell’informazione non è più esclusivamente nel campo dei media tradizionali: i social media e altri canali di informazione determinano il discorso politico e stanno diventando sempre più camere d’eco e bolle informative in cui gli utenti ricevono solo informazioni che confermano e alimentano le loro opinioni preesistenti”.

La vicepresidente della Provincia Rosmarie Pamer, intervenuta in rappresentanza del presidente Kompatscher, ha spiegato che nell’ambito dell’amministrazione pubblica la par condicio riguarda diversi aspetti, come l’accesso equo ai mezzi di comunicazione, l’uso delle risorse pubbliche per la promozione di iniziative politiche e la gestione delle informazioni ufficiali.

Marco Mazzoni Nicoletti, Presidente del Co.re.com del Veneto, ha sottolineato: “La Legge n. 28/2000 prevede che i CoReCom regionali siano responsabili del monitoraggio del rispetto delle disposizioni della par condicio a livello locale, monitorando le violazioni delle disposizioni legislative e avviando l’eventuale procedimento con indagini preliminari e invio di documentazione e relazione accompagnatoria all’ AGCOM, che entro 48 ore adotta le misure necessarie. Qui si evidenzia l’importanza del ruolo dei CoReCom che agiscono “sul campo” e, se necessario, collaborano anche con altre autorità, come la Guardia di Finanza”.

Hartwig Mumelter, Presidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti regionale, ha parlato di disciplina etica del giornalista rispetto alla par condicio, mentre Margit Piok, caporedattrice dell’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Bolzano, evidenziando che “la par Condicio garantisce l’uguaglianza di opportunità e la neutralità amministrativa”, ha aggiunto che ciò richiede grande sensibilità e linee di comunicazione chiare. Inoltre, ha sottolineato come un continuo bilanciamento sia indispensabile per evitare qualsiasi influenza sulle elezioni.

Infine, Antonietta Polcaro, funzionaria AGCOM tra i massimi esperti di par condicio in Italia, ha spiegato: “Le limitazioni alla comunicazione istituzionale previste dall’articolo 9 della legge servono principalmente a garantire il principio di parità di trattamento per tutte le forze politiche: gli amministratori in carica non possono avvantaggiarsi della loro posizione durante la campagna elettorale. Le disposizioni della norma garantiscono a tutte le liste e a tutti i candidati un accesso equo ai mezzi di comunicazione, ma i nuovi media digitali pongono nuove sfide alla normativa a causa della loro versatilità”.

Relatori e relatrici hanno quindi risposto alle domande del pubblico: al convegno hanno partecipato infatti anche numerosi rappresentanti dei 116 Comuni della provincia che andranno al voto a maggio, e che hanno colto l’occasione per approfondire quesiti in materia nell’ambito del dibattito.

