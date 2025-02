(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 Il Comune di Castiglione della Pescaia si aggiudica il bando regionale sulla riprofilatura delle spiagge a tutela della fascia costiera

Finanziati lavori straordinari per il ripristino di un tratto di costa a Punta Ala

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha partecipato al bando regionale a tutela della fascia costiera, ottenendo nuovi finanziamenti per interventi stagionali di manutenzione, recupero, riequilibrio e riprofilatura delle spiagge. Saranno 84 mila euro che, in base al progetto presentato, potranno essere impiegati per lavori straordinari di ripristino della costa a Punta Ala, in quelle zone dove sono presenti i maggiori fenomeni di erosione.