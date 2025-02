(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

Edvance: il nuovo portale che rivoluziona la formazione digitale in Italia

Università, istituzioni e aziende insieme per il primo Digital Education Hub per l’istruzione superiore dedicato alla Cultura Digitale Avanzata del Paese grazie al PNRR.

Milano, 22 febbraio 2025 – Il progetto Edvance, il primo Digital Education Hub per l’istruzione superiore dedicato alla Cultura Digitale Avanzata in Italia, nato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca”, celebra una tappa fondamentale con il lancio ufficiale del portale d’accesso a tutti i MOOC della rete Edvance, di cui fa parte anche l’Università di Macerata.

L’evento rappresenta un momento cruciale per il progetto, non solo per presentare le sue ambizioni e risultati, ma anche per riunire esperti, professionisti e partner impegnati nella promozione dell’educazione digitale. Il nuovo portale si propone come una piattaforma centrale per favorire l’accesso a competenze digitali avanzate, con particolare attenzione ai settori dell’intelligenza artificiale, gestione dei dati, sostenibilità del digitale e transdisciplinarità.

Attraverso il portale, gli utenti potranno accedere a oltre 200 corsi online gratuiti, arricchiti da micro-credential e open badge. Questa offerta mira a supportare studenti, docenti e lavoratori nello sviluppo di competenze digitali avanzate, all’interno di un ecosistema digitale che aggrega l’offerta formativa delle 17 istituzioni accademiche partner e dei numerosi associati.

Coordinato dal Politecnico di Milano, Edvance coinvolge alcune delle più prestigiose istituzioni accademiche italiane, consolidando il suo ruolo di eccellenza nell’innovazione educativa. Il progetto punta sulla produzione di MOOC di alta qualità e sul blended learning, integrando educazione online e in presenza per ridefinire gli standard dell’educazione digitale.