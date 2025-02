(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

Mozioni di sfiducia, nota di servizio sui tempi di domani

đź“ŚMozione sfiducia Nordio in discussione generale, dalle 11. Conclusione, in base ai tempi ad ora stimabili, prevista nel corso della mattinata. đź“ťL’elenco iscritti definitivo si avraĚ€ dopo le dieci di domani.

đź“ŚMozione sfiducia SantancheĚ€ al voto finale. Prima, alle 15.30, si terraĚ€ la commemorazione di Attanasio e Iacovacci, a seguire l’esame della mozione.

EĚ€ previsto un possibile intervento del Ministro in apertura e poi le dichiarazioni di voto (100 minuti complessivi) e la chiama per appello nominale (un’ora circa). ⏳Tre ore complessive, circa, stimate.

đź“ťL’elenco iscritti si avraĚ€ appena prima dell’inizio.