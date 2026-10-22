IL COMUNE COMUNICA – domani il Municipio I intiola a Beppe Lopez il suo spazio più grande aperto alla cittadinanza

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - IL SUO SPAZIO PIÙ GRANDE APERTO ALLA CITTADINANZA
Domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 12, il Municipio I onorerà la memoria di Beppe Lopez, celebre scrittore e giornalista di fama nazionale, che ha raccontato con profonda sensibilità il quartiere Libertà e contribuito a sdoganare il dialetto barese in letteratura con il romanzo Capatosta (2000).
Alla cerimonia, alla presenza dei familiari – la compagna Josè Esposito, il figlio Gianluigi e il fratello Vitantonio Lopez, vicedirettore dell'ANSA – interverranno il sindaco Vito Leccese, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia Maurizio Marangelli.
"Questa iniziativa – dichiara Annamaria Ferretti – rappresenta un momento di condivisione per rendere omaggio a una figura che ha contribuito a valorizzare l'identità e la storia di Bari e che ha sempre rivendicato con orgoglio le proprie radici nel quartiere Libertà".