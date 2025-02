AGRICOLTURA, CERRETO (FDI): PRESERVARE SPECIFICITÀ DEI FONDI AGRICOLI

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

AGRICOLTURA, CERRETO (FDI): PRESERVARE SPECIFICITÀ DEI FONDI AGRICOLI

“La politica agricola comune è un pilastro fondante dell’Unione Europea, nata per garantire sicurezza alimentare e tutela del territorio. È essenziale preservarne la specificità̀ e rafforzarne l’efficacia con investimenti mirati che sostengano l’intero comparto agricolo. Il Governo Meloni e il Ministro Francesco Lollobrigida stanno lavorando per far passare il principio che la sovranità̀ alimentare europea deve essere una priorità̀, così come lo sviluppo di infrastrutture strategiche legate all’acqua e all’energia, fondamentali per il futuro del settore. Non ci possiamo permettere di fare passi indietro, ne va del futuro della nostra Nazione ed è per questo che riteniamo che sia un errore di visione l’ipotesi che la Commissione europea voglia dotare di un piano finanziario unico i singoli Stati fondendo i fondi di coesione con i fondi destinati al primo e al secondo pilastro della politica agricola comune”. Lo dichiara il deputato campano Marco Cerreto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione agricoltura.

