il futuro del lavoro in banca, incontro il 25 febbraio

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 Evento dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Banca e finanza

IL FUTURO DEL LAVORO NEGLI ISTITUTI DI CREDITO

E IL PIANO STRATEGICO DI CASSA CENTRALE BANCA

A Pordenone martedì 25 febbraio, ore 12, auditorium del campus

di via Prasecco

Udine, 23 febbraio 2025 – Il futuro del lavoro negli istituti di credito e il Piano strategico di Cassa Centrale Banca. Sono i temi dell’incontro che l’Università di Udine ha organizzato a Pordenone martedì 25 febbraio, alle 12, nell’auditorium del campus di via Prasecco. L’appuntamento rientra nel ciclo “Gli incontri del martedì” organizzato dai corsi di laurea e laurea magistrale in Banca e finanza della sede pordenonese dell’Ateneo.

L’evento sarà introdotto da Enrica Bolognesi, coordinatrice dei corsi in Banca e finanza, e da Stefano Miani, docente di Economia degli intermediari finanziari e coordinatore scientifico del festival dell’educazione finanziaria Pn Trading Places.

Per Cassa Centrale Banca interverranno, la responsabile delle risorse umane, Stefania Buratto, e il responsabile dell’area finanziaria, Alessandro Failoni.

—————————–

Relazioni esterne

Università degli Studi di Udine

Via Palladio 8, 33100 – Udine

Ultime notizie su QuiUniud

….…………………………………….

5 x mille

all’Università di Udine