Folkbiology, il sapere popolare incontra la scienza: il workshop

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 FOLKBIOLOGY, QUANDO IL SAPERE POPOLARE INCONTRA LA SCIENZA

Il Dottorato in “Filosofia: Forme e storia dei saperi filosofici” dell’Università del Salento, consorziato con l’Università Sorbona di Parigi e l’Università di Colonia, organizza il prossimo lunedì 24 febbraio, presso la “Sala Chirico” del Monastero degli Olivetani, un workshop internazionale intitolato “Folkbiology: pensiero popolare ed enti biologici”.

L’evento, che si inserisce all’interno dell’asse didattico e di ricerca interdisciplinare del Dottorato e nel quale saranno rappresentati, oltre al Dipartimento di Studi umanistici, anche il Dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche e ambientali e il Dipartimento di Storia, società e studi sull’uomo, intende porre al centro dell’attenzione, forse per la prima volta in Italia, una disciplina ancora poco nota in tutta Europa: la Folkbiology. Quest’area di ricerca si concentra sul rapporto cognitivo che lega l’uomo agli esseri viventi e, in particolare, analizza il modo in cui il pensiero spontaneo dell’uomo elabora e categorizza la realtà biologica, ovvero il mondo animale e vegetale.

I sei interventi in programma nel workshop faranno riferimento a tre obiettivi principali: sviluppare una linea di ricerca, linguistica e dialettologica, finalizzata alla ricostruzione delle classificazioni e delle nomenclature animali e vegetali popolari e salentine in via di erosione; salvaguardare le conoscenze e le teorie popolari sul biologico, nell’ottica di una loro valorizzazione anche all’interno del dibattito scientifico; supportare la tutela dell’ambiente attraverso la trasmissione dei saperi ecologici tradizionali.

Il workshop, condotto dal coordinatore del Dottorato, il professor Igor Agostini, si aprirà con i saluti istituzionali della prorettrice vicaria, la professoressa Maria Antonietta Aiello, e del professore Genuario Belmonte, delegato del rettore al Patrimonio museale di UniSalento. Ci sarà poi la lectio magistralis del dottor Song He della King Abdullah University (Arabia Saudita), co-autore, nel 2024, di un articolo scientifico che documenta la scoperta di una nuova specie di cernia nata per ibridazione fra due specie differenti (i risultati della ricerca saranno presentati nel corso del workshop). A seguire, gli interventi dei professori Giovanni Ferri della Lumsa – Libera Università Maria Santissima Assunta, e Anyla Sara ci della Fan Noli University (Albania); dei professori di UniSalento, Eugenio Imbriani e Rita Accogli; dei dottori Mario Santino e Francesco Casciaro, titolari di due borse di ricerca su tematiche innovative dedicate alla Folkbiology.

Si potrà seguire l’evento anche in streaming al link http://tiny.cc/Seminario_Folkbiology

Lecce, 22 febbraio 2025

Università del Salento

Ufficio Comunicazione istituzionale

Paola Ancora