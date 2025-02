(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

Energia a basso costo. Torniamo al gas di Putin?

Se si arriva ad un accordo di pace, si riapre il South Stream, dice il ministro all’Ambiente e allo Sviluppo Energetico, Gilberto Pichetto Fratin in un’intervista al quotidiano La Stampa. “Viene naturale pensare che si potrebbero riaprire molti tavoli, dalla ricostruzione dell’Ucraina alla riapertura degli scambi”.

Da quando il ministro dell’Economia Giorgetti ha detto che sta lavorando per una soluzione agli aumenti dei costi delle bollette energetiche, le voci e le ipotesi si intrecciano (1). Tutti in attesa per sapere quale coniglio verrà fuori dal cappello di chi, al momento, parla solo di un ritorno al nucleare che, bene che vada, se ne parla tra decine e decine d’anni.

Ma il ministro dell’Ambiente ci ha forse anticipato il nucleo del provvedimento: qualcosa che dovrebbe venire incontro ai meno abbienti (cosa che è in corso anche ora), mentre tutti gli altri, incluse le imprese (la cui produzione è a minimi storici negli ultimi due anni anche per gli alti costi energetici)… si vedrà. Una visione che ha come pezzo forte la pace putiniana/trumpiana della guerra in corso in Ucraina e il ritorno del gas russo.

Ammesso e non concesso che l’America di Trump ci conceda (sì: c i c o n c e d a) un simile voltafaccia rispetto al continuo chiederci di comprare la sua energia che costa molto di più, questa è la prospettiva.

E mentre il nostro Paese sta arrivando alla conclusione dell’avventura Pnrr avendo al momento utilizzato poco più del 30% dei fondi a disposizione (2), mentre molti lavori per la produzione di energie rinnovabili sono in alto mare, anche se secondo una ricerca dell’Università de La Sapienza potremmo puntare a dimezzare i costi energetici rispetto agli attuali entro il 2050 usando al 100% energia rinnovabile (3)…. ecco che il nostro ministro tira fuori dal cilindro il coniglio russo con il presunto imprimatur dell’America di Trump.

Se queste sono le premesse per i provvedimenti in arrivo contro il caro bollette, prepariamoci a tutto, cioè al peggio.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

